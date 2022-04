Passend zur Osterzeit stehen Lammgerichte im Fokus der kulinarische Aktionswoche im Biosphärenreservat Pfälzerwald. Zehn Restaurants servieren vom 8. bis zum 24. April Klassiker wie Lammrücken oder geschmorter Lammhaxe, ebenso ausgefallene Kreationen wie Lammroulade, -curry oder -merguez. An der Aktion nehmen unter anderem das Gasthaus Müllers Lust in Hofstätten, die Weinstube Brennofen in Ilbesheim, das Restaurant Ritterhof zur Rose in Burrweiler und der Pfälzer Hof in Edenkoben teil. Es handelt sich um ein Angebot der Pfälzerwald-Initiative. So nennt sich das Gemeinschaftsprojekt, dessen Partner zur Verbesserung des Images der Schaf- und Ziegenhalter im Pfälzerwald beitragen möchten. Koordiniert wird sie durch das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Wichtige Partner beim Naturschutz und beim Erhalt der Kulturlandschaft des Biosphärenreservats sind dabei die Schäfer, die eine umweltschonende Aufzucht der Lämmer auf kräuterreichen Wiesen im Pfälzerwald im Blick haben. Weitere Infos gibt es online unter www.pfaelzerwald.de/termine.