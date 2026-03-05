In der neuen rabenschwarzen Komödie der Theatergruppe des Gesangsvereins Oberhausen wird ein vermeintlicher Toter wieder lebendig. Das Chaos ist vorprogrammiert.

Das Bestattungshaus Speck hat ein Problem: Es bekommt keine Aufträge mehr, denn es stirbt einfach niemand. Und in der Kasse ist kein Geld. Bestatter Gerd Speck (Andreas Brudermann) weiß nicht mehr weiter, zumal ihm Frau Stecklüde (Julia Sprenger), ihres Zeichens Gerichtsvollzieherin, im Nacken sitzt. Sie fordert Geld und will pfänden.

Die Zeichen stehen schlecht – bis eines Tages ein Anruf kommt. Der schwerreiche Lackfabrikant Udo Kemp (Jürgen Hitziger) sei verstorben. „Mensch, geht doch!“, denkt sich Gerds Gattin Verona Speck (Nicole Dauer). Auch Sohn Paul (Marius Knorz) wittert seine Chance, bei seiner neuen Flamme Morgana (Selina Kubitzki) zu punkten. Sie hat einen Hang zum Okkulten, und schließlich ist er der Sohn eines Bestatters.

Wenn die Leiche keine Leiche ist

Doch kaum liegt die „Leiche“ im Institut, wird es schaurig. Der Lackfabrikant Kemp erwacht zum Leben. Bestatter Speck ist weiß wie eine Wand und kann es nicht fassen. Kemps Adjutant (Christian Schmitt) erklärt, es sei ein abgekartetes Spiel. Der Fabrikant wolle sich mit seinem Geld, aber ohne Ehefrau (Nicole Kubetzki), ins Ausland absetzen. Nach vorgetäuschtem Tod wolle er unter falschem Namen in die Schweiz gehen. Der Bestatter soll helfen und würde fürstlich entlohnt.

Hocherfreut über diese Wendung ist Bestatterfrau Speck, die sogleich ein Geschäftsmodell für die Zukunft wittert. Irgendwie muss schließlich Geld in die Kasse. Doch der Plan gerät ins Wanken. Nachdem Witwe Roswitha Kemp tränenerstickt über die Modalitäten der Beerdigung gesprochen hat, tauchen nacheinander die Geliebten Rita (Christine Scheib) und Edeltraud (Ann-Kathrin Wacker) auf. Beide bestehen darauf, den Toten ein letztes Mal zu sehen.

Es geht drunter und drüber

Roswitha Kemp wird misstrauisch: Was wollen die beiden Frauen? Wieso möchten sie ihren verstorbenen Ehemann ein letztes Mal sehen? Ein hitziges Gespräch der Frauen befördert die Verhältnisse von Kemp zutage. Das unmoralische Geschäftsmodell zwischen Bestatter und Kemp scheint zu platzen. Denn von nun an kippt die Lage vollends: Die drei Frauen giften sich an, plötzlich ist eine Leiche weg. Und Frau Stecklüde steht mit dem Kuckuck vor der Tür. Kurz: Chaos pur im Bestattungshaus.

Die Maske bei dem Theaterstück übernimmt Ina Brudermann, Marlene Hitziger ist Souffleuse.

Info

„Chaos im Bestattungshaus“ in der Gemeinschaftshalle Oberhausen, für die Aufführungen am Sonntag, 8. März, und Sonntag, 15. März, jeweils 19 Uhr, gibt es noch Karten (10 Euro). Erhältlich sind sie bei Familie Boos, Telefon 06343 61664, sowie in der Gemeinschaftshalle Oberhausen mittwochs von 19 bis 20 Uhr, Telefon 06343 4701.

