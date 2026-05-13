Das Verkehrsunfalllagebild 2025 für den Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Landau liegt vor. 2025 registrierte die Polizei dort insgesamt 3063 Verkehrsunfälle, ein Rückgang um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unfallgeschehen bewegt sich damit weiter auf konstant hohem Niveau, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Nahezu konstant blieb demnach die Zahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten. Während die Anzahl der Schwerverletzten deutlich zurückging, stellten die Beamten bei den Leichtverletzten sowie den tödlich verletzten Menschen leichte Anstiege fest.

Besonders auffällig war laut Mitteilung die Entwicklung bei einzelnen Verkehrsbeteiligungen: Zunahmen zeigten sich insbesondere bei Unfällen mit E-Scootern, Rad- und Pedelec-Fahrenden, motorisierten Zweirädern sowie bei Lastwagen. Auch Kinder und ältere Menschen waren häufiger betroffen. Positiv entwickelte sich hingegen die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen, bei der rückläufige Unfallzahlen registriert wurden.

Auch bei den Unfallursachen meldet die Polizei positive Tendenzen. So gingen insbesondere Verkehrsunfälle unter Einwirkung berauschender Mittel sowie Verkehrsunfälle durch nicht angepasste Geschwindigkeit und Ablenkung gegenüber dem Vorjahr zurück. Das spiegelte sich laut Mitteilung auch im direktionsweiten Trend wider. Das vollständige Lagebild ist unter s.rlp.de/4ffFg7N# abrufbar.