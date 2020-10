Am Donnerstagabend ist eine Autofahrerin auf der A65 gegen einen Heuballen geprallt. Sie blieb unverletzt, die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. Etwa 15 Ballen hatte wohl gegen 19.15 Uhr ein Autofahrer von seinem Anhänger verloren, die sich in Höhe der Autobahnabfahrt Landau-Nord in Fahrtrichtung Neustadt auf der kompletten Fahrbahn verteilt hatten. Daraufhin etliche Notrufe bei der Polizei in Edenkoben und Landau ein.

Ein Zeuge hatte ein Kennzeichen ablesen können, sodass die Polizei nur wenig später einen 81-Jährigen aus Dernbach auf der B10 mit seinem Gespann und den noch verbliebenen Heuballen stellen konnte. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Autobahnmeisterei musste die Fahrbahn reinigen. Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.