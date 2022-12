Der Serviceclub Ladies Circle 46 Südliche Weinstraße bietet erstmals ein Südpfälzer Gastronomiequartett an. Das Quartettspiel mit 32 beliebten Südpfälzer Wirtshäusern, Restaurants, Cafés, Bars und Kneipen kann als klassisches Quartett oder in der Trumpf-Variante gespielt werden. Jede Karte beinhaltet einen Gutschein, beispielsweise für ein Gratis-Getränk. Die Steuerkanzlei Schmedeshagen aus Edenkoben hat die Produktionskosten übernommen. Der Erlös aus dem Verkauf des Quartetts soll wieder gespendet werden, teilt der Club mit. Zudem unterstützen die Käufer indirekt auch die Südpfälzer Gastronomen. Die Gutscheine im Südpfälzer Gastronomiequartett entsprechen einem Gegenwert von über 200 Euro und sind in der Auflage 2023 bis Ende nächsten Jahres gültig. Das Quartett ist für zehn Euro zu haben, beispielsweise im Direktverkauf am 17. Dezember von 10 bis 13 Uhr an der Ecke Fortstraße/Nordring gegenüber dem MSG in Landau.

www.suedlicheweinstrasse.ladiescircle.de