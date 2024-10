„Ich fahr sowieso nur noch nach Rohrbach“ ist das Mantra derjenigen, die der Landauer Kommunalpolitik im Allgemeinen und den Grünen im Besonderen die Schuld an allem geben. Zum Beitrag über Geschäftsschließungen in der Gerberstraße, die mit überhöhten Mieten begründet wurden, gab es auf Facebook 155 Kommentare. Der von Rohrbach war auch wieder dabei. Wobei die Landau-Kritiker und Rohrbach-Fans übersehen, dass auch Ladenmieten unter das Gesetz von Angebot und Nachfrage fallen. Offenbar können Vermieter die vergleichsweise hohen Mieten noch am Markt durchsetzen. Das spricht dafür, dass es nicht so ganz schlecht um den Standort bestellt sein kann, denn ohne Kundenfrequenz und Umsatz kann sich kein Laden halten. Ob die Landau-Kritiker wirklich nach Rohrbach fahren oder ob das trotzige Statement nur ein Schrei nach Liebe ist, um mit den Ärzten zu sprechen, sei einmal dahingestellt.