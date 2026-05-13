Ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Horstring in Landau ist am Dienstag eskaliert. Ein 42-jähriger Mann soll mehrere Lebensmittel im Wert von 38 Euro in seinen Rucksack gepackt und den Kassenbereich passiert haben, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann an. Als der Mitarbeiter versuchte, den Rucksack zu kontrollieren, versuchte der Beschuldigte, ihm den Rucksack zu entreißen. Außerdem soll er den Mitarbeiter geschubst haben. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten zeigte sich der Mann nach Angaben der Polizei verbal aggressiv. Als er gefesselt werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Kräfte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau ist der bereits einschlägig polizeibekannte Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl, der in Vollzug gesetzt wurde.