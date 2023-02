Zwei Frauen aus dem Landkreis Germersheim sind am Freitagnachmittag daran gescheitert, Kleidung aus einem Modegeschäft in der Landauer Innenstadt zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die 22-Jährige und die 24-Jährige von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie Bekleidungsstücke im Wert von rund 400 Euro mit in die Umkleidekabine nahmen und später das Geschäft damit ohne zu bezahlen verlassen wollten. Die beiden Damen hatten die Preisschilder abgeschnitten. Sie räumten die Tat ein und gaben finanzielle Probleme als Grund dafür an. Gegen die Frauen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.