Als zwei Jugendliche am Donnerstag Mittag ein Geschäft in der Kronstraße mit diversen gestohlenen Schoko- und Eiweißriegeln sowie mehreren Dosen Red-Bull verlassen wollten, wurden sie von einem Mitarbeiter daran gehindert. Die beiden Täter waren hiervon nicht sehr begeistert, heißt es im Polizeibericht. So kam es im Laufe des Gesprächs zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Anschluss wurden die Jugendlichen auf die Polizeiwache gebracht und die Eltern informiert.