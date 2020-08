Zwei Männer im Alter von 24 beziehungsweise 34 Jahren sind am Montag gegen 19 Uhr bei einem versuchten Ladendiebstahl in Annweiler ertappt worden. Wie die Polizei berichtet, wollten sie in einem größeren Supermarkt zwei Packungen Mund-Nasen-Schutzmasken stehlen. Ein Mitarbeiter hat sie dabei aber erwischt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Einer der beiden Männer versuchte, durch ein Fenster zu flüchten, scheiterte jedoch. Da die Männer zudem alkoholisiert waren, nahm sie die Polizei zur Blutentnahme mit. Sie erwartet nunmehr eine Strafanzeige wegen Diebstahls.