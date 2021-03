Einen überraschenden Brief hat der Landauer Geschäftsmann Peter Postleb erhalten. Ein Mann „in gewissem Alter“ hat sich zu einem Ladendiebstahl bekannt und 50 Euro beigelegt.

Es werde nun Zeit, über gewisse Dinge im Leben nachzudenken, schreibt der unbekannte Absender in dem auf den 20. März datierten Brief an Postleb. Er gesteht, dass er während seiner Schulzeit, vor circa 45 Jahren, im Postleb-Sportgeschäft einen Tischtennisschläger der Marke Butterfly entwendet habe. Der damalige Preis habe bei 64 DM gelegen. Der Grund: „Eine Mutprobe unter Jugendlichen in meiner damaligen Schulklasse. (So ein Schwachsinn).“

Der Absender entschuldigt sich dafür ausdrücklich und hat 50 Euro beigelegt – womit er in Anbetracht der Inflation seit 1975 den Schläger nebst Zinsen wohl deutlich überbezahlt haben dürfte. „Ehrlichkeit währt am Längsten“, sagt Postleb, der sich über den Brief sehr gefreut hat. „Vielen Dank an Menschen, der sich zwar spät, aber trotzdem gemeldet hat. Chapeau dafür!“ Der Inhaber von Intersport Postleb kündigt an, den Betrag zu spenden – beispielsweise an ein Baumprojekt.