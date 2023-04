Zeugen haben am Samstagabend gegen 19.20 Uhr einen Ladendieb bei der Polizei gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, konnte der 41-jährige Mann in einem Supermarkt in der Wieslauterstraße von den Beamten gestellt werden. Der Dieb hatte Waren im Wert von 10 Euro eingesteckt. Außerdem führte er in seiner Jacke zugriffsbereit ein Messer mit sich. Dieser Umstand könnte sich strafverschärfend auswirken, heißt es im Bericht.