Ein 32-jähriger Ladendieb löste am Freitag gegen 14.45 Uhr beim Verlassen eines Supermarktes in der Wieslauterstraße in Landau Alarm aus. Pech für ihn: Er wurde dabei von einem Polizeibeamten beobachtet, der sich gerade nicht im Dienst befand. Dieser folgte dem 32-Jährigen und meldete gleichzeitig den Vorfall auf der Dienststelle, sodass der Ladendieb schließlich im Nordring gestellt werden konnte. In seinem Rucksack fand die Polizei Ware im Wert von knapp 50 Euro, die in den Supermarkt zurückgebracht wurde. Den Dieb erwartet nun ein Strafverfahren.