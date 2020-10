Die Landauer Polizei hat am Montagnachmittag einen 15-jährigen Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Jugendliche, eine Jacke im Wert von etwa 250 Euro zu stehlen. Bei seiner Flucht wurde er schließlich von zwei Ladendetektiven eingeholt und festgehalten. Beim Eintreffen der Beamten unternahm der Jugendliche einen erneuten Fluchtversuch und leistete bei der Festnahme vehement Widerstand, teilt die Polizei weiter mit. Die Jacke wurde in unmittelbarer Nähe gefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verließ der 15-Jährige zusammen mit seiner Mutter die Dienststelle der Polizei.