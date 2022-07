Im La Ola in Landau beginnt am Montag, 25. Juli, die Sommerpause. Die Zeit wird genutzt, um das Bad für seine Bade-, Wellness- und Saunagäste wieder herzurichten, teilt die Stadt mit. Das eine oder andere müsse gereinigt, repariert, gewartet oder ausgetauscht werden. In den ersten drei Sommerferienwochen ist wieder die Sommerschwimmschule der DLRG-Ortsgruppe Landau und des Schwimm- und Sportclubs. Da bereits alle Schwimmkursplätze belegt sind, bietet das Freizeitbad La Ola selbst auch noch Schwimmkurse in den Ferien an. Kurzfristig freigewordene Plätze können über die Internetseite www.la-ola.de gebucht werden.