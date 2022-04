Am Montag fallen die meisten Auflagen zum Coronaschutz. Dies gilt aber nicht für das Landauer Freizeitbad La Ola, das nach Mitteilung vom Freitag von seinem Hausrecht gebrauch macht und sein bisheriges Hygienekonzept bis auf weiteres fortführen will. Angesichts hoher Corona-Fallzahlen würden die 3G- sowie die Abstandsregelung zunächst aufrechterhalten. Da im Schwimmbad selbst das Tragen von Masken nicht möglich sei, habe sich in den zurückliegenden Wochen die Vorlage von Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen als geeignetes Mittel zum Schutz der Besucher bewährt. Minderjährige sind, wie auch in der auslaufenden Rechtsverordnung des Landes, von der Vorlagepflicht ausgenommen. Weitere Informationen zu den Zutrittsregelungen und Öffnungszeiten können auf www.la-ola.de abgerufen werden.