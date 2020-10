Teile eines Holzzauns beschädigt haben am Freitagabend vier junge Leute im Horstring im Bereich des La Ola. Laut Polizei hatte ein Zeuge gemeldet, dass vier Personen einen zum Freizeitbad gehörenden Holzzaun beschädigt und in unmittelbarer Nähe ein kleines Feuer entzündet hätten. Weitere Zeugenaussagen bestätigten dies. Vor Ort fand eine Streife den beschädigten Zaun vor, außerdem einige wenige, angekokelte Papierfetzen, von denen keine weitere Gefährdung ausging. Die Polizei schätzt den Schaden am Zaun auf etwa 250 Euro. Weitere Schäden entstanden nicht. In der Nähe trafen die Polizisten vier Heranwachsende im Alter zwischen 19 und 20 Jahren an. Ob sie für die Sachbeschädigung verantwortlich sind, wird nun ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.