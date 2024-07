Wie üblich während der Sommerferien ist das Freizeitbad La Ola in Landau geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist das Bad seit Montag bis einschließlich 25. August zu. Die Zeit werde wie jedes Jahr genutzt, um das Bad für seine Bade-, Wellness- und Saunagäste wieder herzurichten. „Denn das eine oder andere muss gereinigt, repariert, gewartet oder ausgetauscht werden“, heißt es in der Mitteilung. Der Wohnmobilstellplatz sei vom 11. bis einschließlich 28. Juli nicht nutzbar. In der Zeit vom 12. bis 27. Juli veranstalte der Sportbund Pfalz das Sport- und Kindercamp auf dem Gelände des La Ola.