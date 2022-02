Nach einem Unfall auf der Strecke zwischen L544 zwischen Barbelroth und Billigheim hat sich am Freitagmorgen ein unbekannter Autofahrer einfach aus dem Staub gemacht. Laut Polizei kam es gegen 6.30 Uhr in der Gemarkung von Barbelroth zu dem Unfall, als sich zwei im Kurvenbereich begegneten. Der unbekannte Fahrer eines grauen Autos der Marke BMW, neueres Modell, mit französischem Kennzeichen streifte dabei einen in Richtung Billigheim fahrenden Pkw BMW mit SÜW-Zulassung. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.