Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf der L542 zwischen Kleinfischlingen und Essingen gekommen. Ein 33-jähriger Rennradfahrer erlitt dabei laut Polizei schwere Verletzungen und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 33-Jährige war mit einem weiteren Radfahrer aus Richtung Essingen kommend auf der L542 unterwegs, als ein 43-jähriger Motorradfahrer, der gerade ein Fahrzeug überholte, frontal mit ihm kollidierte. Durch den Zusammenstoß zog er sich eine schwere Fraktur am linken Bein zu. Der Motorradfahrer stürzte ebenfalls und erlitt Frakturen am Hand- sowie am Fußgelenk, er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge blieb die L542 für rund 90 Minuten voll gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.