Eschbach. Ab Montag starten die Sanierungsarbeiten an der L508 in Eschbach, teilt der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mit. Dafür wird die Straße für etwa zehn Wochen voll gesperrt. Autos werden ab Leinsweiler über die K48 nach Ilbesheim und über die K20 zur L509 nach Eschbach umgeleitet. Lkw werden ab Birkweiler über die B10 bis Annweiler und weiter über die B48 Richtung Klingenmünster beziehungsweise die L508 nach Eschbach umgeleitet.