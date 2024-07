Bei der ehemaligen Panzerhalle beginnt der Bau eines großen Mehrfamilienhauses. In einem zweiten Bauabschnitt folgen Townhouses: Stadtvillen für eine oder zwei Familien. Im Großen und Ganzen ist damit die Konversion abgeschlossen.

Der Name ist selbstbewusst: Quintessenz, also das Wesentlichste oder Wichtigste, lautet der Name jenes Bauvorhabens, das die letzte große Baulücke im Wohnpark am Ebenberg füllen wird,