Die Tempo-30-Abschnitte in der Godramsteiner Hauptstraße können möglicherweise verknüpft werden. Derzeit sei die Stadtverwaltung in Gesprächen mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM), sagte Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne) im Mobilitätsausschuss. Zwischen den bisherigen Tempo-30-Abschnitten liegen unter anderem der Kissel-Markt oder das Dorfgemeinschaftshaus Kinck’sche Mühle, in dem die Grundschüler Schulsport machen. „Gibt der LBM sein okay, hängen wir die Schilder um und Godramstein hat Tempo 30“, sagte Hartmann. Der Lückenschluss soll dann von der Elisabethenstraße bis zur Bahnhofstraße reichen. Den Ortsbeirat freut’s. Godramsteins Ortsvorsteher Michael Schreiner hatte einige Tage zuvor bei einer Sitzung des Gremiums gesagt, er sei positiv überrascht. Nicht inbegriffen sei allerdings die Bahnhofstraße selbst, sagte Schreiner. Der Lärmschutz sei kein Hebel, weil die Werte unterhalb der Grenze des Zulässigen liegen.