Am Donnerstag, 27. Januar, startet eine weitere Runde der Bürgerbeteiligung zur Hochwasservorsorge in Landau. Die Stadt Landau und der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) lädt die Bürger zu neun Veranstaltungen ein. Nun werden erste Lösungsansätze für den Ortsteil Dammheim vorgestellt: am 27. Januar um 19 Uhr in der Turnhalle. Für die Analyse haben EWL, die Stadt und ein Ingenieurbüro Daten gesammelt und ausgewertet. „Es war absolut wichtig, dass Menschen vor Ort mitgewirkt und ihre Beobachtungen bei den Begehungen geschildert haben. Nun laden wir ein, gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, die künftig bei Starkregenereignissen besser schützen“, betont Bürgermeister Maximilian Ingenthron, Verwaltungsratsvorsitzender des EWL. Die Lehre aus den furchtbaren Ereignissen im nördlichen Rheinland-Pfalz müsse sein: Je intensiver das Zusammenwirken zwischen Kommune und Bürgerschaft sei, desto wirkungsvoller könne der Hochwasserschutz werden.

Anmeldung und Corona-Regeln

Eine Anmeldung zur Veranstaltung erbittet der EWL bis Mittwoch, 26. Januar, unter Telefon 13-8611 oder per Mail an hochwasser@landau.de. Es gilt die 2G-plus-Regel.