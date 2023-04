Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Kultur ist der Kitt der Gesellschaft.“ Mit diesen Worten hat Oberbürgermeister Dominik Geißler seine erste Neujahrsansprache eröffnet. Es gab viel Kultur, aber Kommunalpolitik gab es auch noch. Geißler ist für Geothermie und hat gelernt, sich nicht die Finger zu verbrennen.

Der Hausherr spielt Flügel: „You are so beautiful.“ Das will der neue Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) auf Landau gemünzt wissen und gibt die