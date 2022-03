Wegen der anhaltend hohen Corona-Inzidenzen hat die Stadt Landau den für 27. März geplanten Lätareumzug auf dem Rathausplatz abgesagt. Der Frühjahrsempfang von Oberbürgermeister Thomas Hirsch am selben Tag wird verschoben. Besser dagegen sieht es für den Maimarkt aus, der auf dem alten Messplatz seinen angestammten Platz hat. Auch wenn der Bund die Corona-Einschränkungen jetzt lockert, warnt Hirsch vor möglichen Folgen. In vielen Betrieben und Verwaltungen fehlten derzeit viele Mitarbeiter, weil sie in Quarantäne seien. Auch Krankenhäuser hätten Personalausfälle zu verkraften. Ihm scheine, als hoffe man in Bund und Land, die kommunale Ebene werde es schon richten, um eine Sommerwelle zu verhindern, sagte der Stadtchef.