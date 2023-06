Seit dem schweren Unfall im Oktober ist die Autobahn-Auffahrt Landau-Zentrum in Fahrtrichtung Ludwigshafen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Autobahn GmbH möchte die Lärmschutzwand dort absichern. Mittlerweile wurde der Auftrag an eine Firma vergeben, die wohl ab Anfang Oktober mit den Arbeiten beginnen könne, teilt die Autobahn GmbH auf Anfrage mit. Fertig soll die Sicherung bis Ende des Jahres, dann könnte man die Auffahrt wieder freigeben. Bis zum Oktober erstelle die Firma die konkreten Ausführungsunterlagen für die Arbeiten und die notwendigen Stahlträger und Verankerungselemente würden in einem Stahlwerk gefertigt. Eine schnellstmögliche Öffnung der Auffahrt Landau-Zentrum habe oberste Priorität, versichert die Autobahn GmbH. Im Oktober waren bei Arbeiten an der Lärmschutzwand im Trog zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Betonelement war heruntergestürzt.