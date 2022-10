Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert ab Mittwoch, 12. Oktober, im Bereich des Troges an der Autobahn-Anschlussstelle Landau-Zentrum die Verankerungselemente an der Lärmschutzwand. Das hat die Autobahn GmbH am Montag mitgeteilt. Ab dann steht den Verkehrsteilnehmern in Fahrtrichtung Ludwigshafen täglich von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und in Fahrtrichtung Karlsruhe von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr nur je ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen. Der rund 300 Meter lange Trog mit der tiefergelegten Fahrbahn und Lärmschutzwänden waren beim Bau der Autobahn in den 1980er-Jahren ein Zugeständnis an die Landauer, die sich wegen der Zerschneidung des Stadtgebietes und insbesondere wegen des zu erwartenden Lärms gesorgt hatten.