In der Essinger Straße sowie in Teilen der Germersheimer Straße und der Hauptstraße in Offenbach gilt ab sofort Tempo 30. Das hat die Verbandsgemeinde-Verwaltung angeordnet, wie der Landesbetrieb Mobilität in Speyer auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt. Grund für diesen Schritt ist demnach der Lärmschutz. In der Ortsdurchfahrt gilt nun die Geschwindigkeitsbegrenzung ab der Ecke Mühlweg in der Essinger Straße bis zur Ecke Obergasse in der Hauptstraße. Die Ortsdurchfahrt bleibt dennoch eine Vorfahrtsstraße. Deshalb werden die Tempo-30-Schilder an jeder Einmündung aufgestellt. Mitarbeiter der Straßenmeister Landau wollen noch in dieser Woche alle 22 Schilder aufgestellt haben. Zum Hintergrund: Knapp 7000 Autos fahren im Schnitt pro Tag durch die Essinger Straße.