Die Sperrung der Hauptstraße in Hochstadt dauert länger und damit auch die Einschränkungen im Busverkehr, wie die QNV mitteilt. Bis voraussichtlich 4. Februar kann die Linie 559 die Haltestellen Waage und Siedlung nicht anfahren. Beide werden mit unveränderten Abfahrtszeiten in die Römerstraße verlegt. Die Linie 590 kann die Haltestelle Siedlung nicht bedienen. Sie wird mit unveränderten Zeiten in die Hauptstraße, Ecke Gemarkstraße verlegt.