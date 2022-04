Franziska Davies vom Historischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität München referiert online über die Geschichte der Ukraine vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Für die Veranstaltungsreihe, die ab Ende April beginnt und dann einmal wöchentlich stattfindet, sind noch wenige Anmeldungen über die Kreisvolkshochschule (KVHS) SÜW möglich, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Im Vorfeld jedes Vortrags erhalten die Teilnehmenden einen kurzen Text und im Nachgang eine Literaturliste. Nach 30 bis 40 Minuten Vortrag gibt es bei jedem Termin 20 bis 30 Minuten Zeit für Fragen und Diskussion. Der erste Vortrag „Die ukrainische Frage im Russischen Zarenreich“ ist am Dienstag, 26. April, ab 19 Uhr online. Die Reihe endet am 19. Juli mit dem Thema „Kyivs europäischer Traum, Moskaus Alptraum: Revolutionen und Russlands Krieg, 2004-2022“. Das Kontingent der freien Plätze ist stark begrenzt. Anmeldungen sind im Internet auf der Webseite der KVHS telefonisch unter 06341 940188 oder per E-Mail an vhs@suedliche-weinstrasse.de möglich. Eine vollständige Themen-Übersicht ist unter www.vhs-suew.de zu finden.