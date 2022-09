Das Pfalzklinikum mit Sitz in Klingenmünster hat in der Landauer Paul-von-Denis-Straße an der Bahnlinie ein Medizinisches Versorgungszentrum und ein Ambulanz-Zentrum eröffnet. Dort werden psychisch kranke Menschen ambulant behandelt.

„Wir richten uns nach den Behandlungsbedarfen der Menschen, nicht umgekehrt. Was bisher nur stationär ging, können wir jetzt auch ambulant anbieten. Und endlich gibt es dafür die richtigen Räumlichkeiten.“ So fasst Sylvia Claus, Ärztliche Direktorin des Pfalzklinikums, bei der Eröffnung des Landauer Ambulanz-Zentrums zusammen, was an diesem Tag Grund zur Freude war: Dass das Pfalzklinikum mit der neuen Basis für die ambulanten und aufsuchenden Dienste (AAD) eine weiteres Angebot für psychisch kranke Menschen macht.

Im eigenen Umfeld

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, setzt die Einrichtung seit 2020 ein Modellvorhaben des Sozialgesetzbuches um: Die Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen wird neu gedacht. Ziel ist, Menschen mit psychischen Erkrankungen so weit wie möglich in ihrem eigenen Umfeld zu behandeln, Angehörige möglichst früh einzubeziehen und die Schnittstellen zwischen ambulanter, teil- und vollstationärer Behandlung besser zu gestalten. Angebote gibt es sowohl für Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene. Mit der Eröffnung des Landauer Ambulanz-Zentrums haben die Patienten und die Teams, die Leute zu Hause behandeln, nun einen neuen Begegnungsraum erhalten.

Anja Kuntz, stellvertretende Pflegedienstleitung der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Klingenmünster, sieht zwei große Vorteile: Die Patienten könnten ihren Alltag wie gewohnt weiterführen und zudem das Gelernte direkt in ihrem Lebensumfeld anwenden.

Tür an Tür

In unmittelbarer Nähe des Landauer Hauptbahnhofs arbeiten die Teams nun Tür an Tür mit ihren neuen Nachbarn, dem ebenfalls gerade von der Westbahnstraße an die Bahnlinie umgezogenen Medizinischen Versorgungszentrum Pfalzklinikum (MVZ). Einen weiteren Standort gibt es im Nordring. Durch die enge Kooperation mit den Fachärzten für Psychiatrie und einer Fachärztin für ärztliche Psychotherapie des MVZ gibt es so nicht nur geografisch kurze Wege zwischen verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten.