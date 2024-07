Offenbar wegen eines Sekundenschlafs ist am Dienstag, 2. Juli, um 6.45 Uhr ein 33-jähriger BMW-Fahrer auf der L546 zwischen Steinfeld und Kapsweyer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das hatte der Mann der Polizei gesagt. Sein Wagen blieb im Straßengraben liegen, der Fahrer blieb unverletzt. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, so die Polizei.