„Wie möchten wir in Bad Bergzabern in Zukunft zusammenleben, wohnen, arbeiten, einkaufen und uns erholen?“, fragt Stadtbürgermeister Hermann Augspurger. Dieses Thema will die Stadt gemeinsam mit den Bürgern in einer Zukunftswerkstatt erarbeiten. Die Veranstaltung ist Teil des SDG-Modellprojekts für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz. Für die Kurstadt soll eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt werden, die auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (englisch Sustainable Development Goals, kurz SDG) basiert.

Über Webkonferenzen und Online-Umfragen konnten sich die Bürger bereits in den Prozess einbringen. Nun gibt es zum ersten Mal die Gelegenheit, sich vor Ort auszutauschen: am 23. September um 18 Uhr im Haus des Gastes. In verschiedenen Themen-Werkstätten werden die Handlungsfelder, die sich bisher herauskristallisiert haben, diskutiert und ausgearbeitet. „Mobilität und Klimaschutz“, „Zusammenleben“, „Nachhaltiger Konsum und globale Verantwortung“, „Bebauung“ sowie „Grünflächen und Umwelt“ sind die Handlungsfelder, in denen sich Bad Bergzabern weiterentwickeln will. Unterstützung bekommt die Stadt von den Projektträgern, dem Biosphärenreservat Pfälzerwald und Engagement Global. Wegen der Corona-Situation ist eine Anmeldung unter Telefon 06343 701601 oder per E-Mail an u.schulz@vgbza.de erforderlich.