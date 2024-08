Die Evangelische Familienbildungsstätte Haus der Familie hat wieder zehn Frauen aus dem Bereich Südpfalz zu qualifizierten Tagesmüttern ausgebildet. In Zusammenarbeit mit den Jugendämtern Landau, Neustadt, Südliche Weinstraße und Germersheim konnten die neuen Kindertagespflegepersonen den Lehrgang bereits Ende Juni mit einem Zertifikat abschließen. Am 5. November beginnt im Haus der Familie der nächste Ausbildungskurs. Über acht Monate hinweg findet der Lehrgang an zwei Abenden pro Woche statt und endet mit einem Zertifikatsabschluss. Anmeldungen werden ab sofort angenommen.

www.hausderfamilie.landau@evkirchepfalz.de



Interessierte sollen sich zunächst ans Jugendamt wenden. Kontakte sind möglich für SÜW unter Telefon 06341 940780 oder 940781, für Germersheim unter Telefon 07274 53491 oder 531217, für Landau unter Telefon 06341 135118 oder 135133