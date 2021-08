Die Grünflächen der Markwardanlage in Annweiler sollen biologisch aufgewertet werden. Dafür wird sich der Kurzschnittrasen nun mit aktiven Magerwiesen abwechseln. Eine zehnköpfige Gruppe Freiwilliger des Vereins Zukunft Annweiler hat dafür Hand angelegt. Wie das grüne Stadtratsmitglied Dagmar Lange, Biologin an der Uni Koblenz-Landau, erläutert, entwickelt eine Wiese, die nicht gemulcht wird, das heißt, der die im Schnittgut enthaltenen Nährstoffe nicht entzogen werden, eine enorme Artenvielfalt an Flora und Fauna. Diese übertreffe die Qualität eines Kurzschnittrasens bei Weitem. Es bilde sich über die Jahre eine ökologisch wertvolle Magerwiese , die nicht nur bunt und lebhaft aussehe, sondern auch gut dufte.