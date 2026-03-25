Ein Unimog hat sich am Montag in Annweiler an einer abschüssigen Straße selbstständig gemacht und ist gegen eine Garage gerollt. Nach Angaben der Polizei hatte der Besitzer den Motor des Fahrzeugs aufgrund eines defekten Bremssystems warmlaufen lassen und es kurzzeitig verlassen. Währenddessen baute die Druckluftbremse ausreichend Druck auf und löste sich. Durch den Aufprall wurden der Unimog, die Garage und ein darin abgestelltes Auto erheblich beschädigt.