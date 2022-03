Das Jugendstilhotel Trifels in Bindersbach, vielen besser unter Kurhaus Trifels bekannt, hat die letzten Planungshürden für seine Erweiterungswünsche genommen. Die Baumarkt-Familie Hornbach, der das Hotel gehört, möchte Stelzenhäuser und kubusartige Lodges Richtung Waldrand bauen, um die Bettenkapazität zu erhöhen, einen Wellness- und Fitnessbereich einrichten und ein neuen Gebäude für Konferenzen und Tagungen schaffen. Alles naturnah gestaltet, passend zur naturbetonten Genussurlaub-Neuausrichtung des Hotels. Im öffentlichen Beteiligungsverfahren gab es noch ein paar Anmerkungen, die nun teilweise in den Bebauungsplan aufgenommen wurden. So wird nun explizit erwähnt, dass das Tal unter dem Hotel weiter von der Wanderschäferei Schönung genutzt werden darf. Die Landwirtschaftskammer hatte durch die Erweiterung eine Beeinträchtigung befürchtet. „Der Eigentümer akzeptiert sie nicht nur, sondern begrüßt sie sogar als eine Attraktion“, kommentiert das Planungsbüro Kubus. Nach dem einstimmigen Okay des Stadtrats hat auch der Verbandsgemeinderat der Änderung des Flächennutzungsplans für das Gelände zugestimmt.