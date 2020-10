Bei einer Demonstration in Landau fordern zur Stunde (Sonntag, 15.30 Uhr) etwa 50 offenbar überwiegend kurdische Teilnehmer die Freiheit des in der Türkei lebenslänglich inhaftierten Kurdenführers Abdulla Öcalan. Sie werfen dem von ihnen als Faschisten bezeichneten türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, den Frieden im Mittleren Osten und weit darüber hinaus zu gefährden, indem er versuche, die Türkei in die Tage des Osmanischen Reiches zurückzuführen. Öcalan war Gründungsmitglied der PKK, der sozialistischen Arbeiterpartei Kurdistans, die nicht nur in der Türkei, sondern auch in der EU und den USA als terroristische Vereinigung eingestuft ist. Die Demonstranten wenden sich gegen die Isolationshaft Öcalans und fordern seine Freilassung sowie eine „Lösung der kurdischen Frage“. Der Türkei werfen sie vor, unter anderem in den von ihr besetzten Gebieten in Nord-Syrien ethnische und religiöse „Säuberungen“ zu betreiben sowie systematisch Frauen zu unterdrücken und zu vergewaltigen. Die PKK müsse als führende kurdische Partei anerkannt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung Landau war die Demonstration angemeldet. Sie wird von einem kleinen Polizeiaufgebot begleitet. Auf der Demo verteilte Flugblätter sind mit Kon-Med gezeichnet, der Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans in Deutschland.