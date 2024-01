In der Nacht zum Mittwoch, 24. Januar, wurden in der Max-von-Laue-Straße im Gewerbegebiet auf einem Firmengelände mehrere Container aufgebrochen. Entwendet wurden Kupferkabel. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.