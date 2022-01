In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Gewerbegebäude in der Schulstraße in Wilgartswiesen eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Eine Stahltür zur Lagerhalle wurde aufgebrochen. Ein Fenster zum Hinterhof wurde geöffnet. Möglicherweise verließen die Täter auf diesem Weg den Tatort und flüchteten in Richtung Ortsmitte. Es wurde Kupfer im Wert von circa 1000 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.