Der Künstler Michael Frey und Fotograf Rolf H. Epple versteigern in einer Online-Auktion ein Heiner-Geißler-Motiv zugunsten der Hochwasserhilfe an der Ahr. Das 90 mal 120 Zentimeter große Original in Mischtechnik geht an den Spender mit der höchsten Einzelsumme. Alle anderen Gebote gehen als Spende für Flutopfer an die Ahr. Nach Epples Angaben sollen mit dem Geld entweder Sachspenden wie Schaufeln, Eimer, Putzgeräte und Putzmittel besorgt werden, oder die Spendensumme werde in Absprache mit Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch über die Hilfsaktion „Weinregion für Weinregion - Südpfalz hilft dem Ahrtal“ eingesetzt. Über die Facebook-Mitgliederseite „Miteinander füreinander - Soziale Südpfalz“ gebe es viele Kontakte mit Betroffenen, denen auch schon direkt mit Arbeitskraft und Sachspenden geholfen worden sei. Das Kunstwerk kann über eine Spende an die Rolf-Epple-Stiftung Landau, Stichwort: Flutkatastrophe Rheinland-Pfalz, IBAN: DE40 6409 0100 0445 5660 00 ersteigert werden.