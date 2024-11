Die Kunstsammlung der Stadt Landau hat einen Neuzugang – ein Bild des Rathausplatzes. Gemalt hat es die Landauer freischaffende Künstlerin Olga David.

Es ist ihr Dankeschön an die Stadt für die gute Zusammenarbeit, unter anderem beim Leerstandsprogramm. David hatte zusammen mit Liliana Cacopardo die Galerie Cacopardo Concept und aparte Kunst in der Gerberstraße gegründet. Die Stadt hatte dies unterstützt, um Leerstände zu beseitigen. Die beiden Betreiberinnen ziehen jetzt an andere Standorte um.

Ein ganz ähnliches Bild wie das nun der Kunststiftung gespendete war auch im Schaufenster der Galerie zu sehen. Darauf hat die Beigeordnete Lena Dürphold hingewiesen, die das Gemälde im Namen des Stadtvorstands entgegennahm.

Die Landauer Kunststiftung besitzt nach Angaben der Stadt knapp 1000 Objekte, neben Gemälden und Zeichnungen auch Plastiken. Ein Teil davon ist im Rathaus in den Gängen und Treppenhäusern zu sehen, manches hängt auch in Büros. Die Stiftung besitzt Werke der heimischen Künstler Rolf Müller-Landau, Friedrich Ferdinand Koch, Hermann Sauter, Adolf Kessler, August, Eugen und Hermann Croissant, Margot Stempel-Lebert, Heinrich Strieffler, Max Slevogt, Werner vom Scheidt und Karl-Heinz Deutsch. Neue werden schon seit einigen Jahren nicht mehr angekauft. Es kämen aber immer wieder neue zum Bestand dazu, hauptsächlich durch Spenden und Nachlässe.

Der Grundstock der Sammlung war 1901 gelegt worden. Damals war Landau dem in Speyer gegründeten Pfälzischen Kunstverein beigetreten, der die Kunst fördern wollte, Ausstellungen organisierte, Werke ankaufte und sie unter seinen Mitgliedern verloste. So schildert es Sabine Haas, die frühere Kulturamtschefin, in der Broschüre zur Ausstellung „Gegen die Zeit“, die Anfang des Jahres in der Galeria Villa Streccius gezeigt wurde und Teile der Sammlung präsentierte. In der Folge hat die Stadt auch selbst Kunst gekauft. Sie hatte auch an einem Strieffler Interesse, doch der Preis war laut Haas in der Hyperinflation 1923 auf 15 Millionen Mark gestiegen und kam nicht zustande. Strieffler durfte aber später einen Bauplatz mit Bildern bezahlen. In einem anderen Fall gab es 47 Bilder gegen Überlassung eines Wohnrechts in einer stadteigenen Wohnung.