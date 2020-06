Der Ball kann rollen. Die Stadt Landau hat den neuen Kunstrasenplatz auf dem Jahnsportplatz eröffnet. Das Feld verfüge über DFB-konforme Maße, auch höherklassiger Fußball sei also möglich, betonte Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). Dazu komme eine neue Flutlichtanlage und ein Drainagesystem. Zudem plane die Stadt, über 20 Bäume am Spielfeld zu pflanzen. Gerade für die Nachwuchsarbeit des knapp einem Jahr alten Jugendfördervereins sei der Platz von Vorteil. In diesem haben sich die Fußballvereine aus Landau-West, Dammheim, Mörlheim und Dammheim zusammengeschlossen und machen eine gemeinsame Jugendarbeit. Der Bau sei sowohl im Zeitplan als auch im Kostenrahmen geblieben, sagte Hirsch. Von den veranschlagten 970.000 Euro hat die Stadt 840.000 selbst bezahlt, 50.000 Euro kamen vom Förderverein, der seit 2007 Geld für einen Kunstrasenplatz sammelt. 80.000 Euro wurden über den Verkauf von Zahngold aus dem Landauer Krematorium finanziert.