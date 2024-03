Die Landauer Stadtverwaltung gibt die Kunstrasenplätze am Südpfalzstadion und auf dem Sportcampus am Ebenberg während der Osterferien, 25. März bis 2. April, wieder zur Nutzung frei. Das teilt die Verwaltung mit. Die Tore der beiden Plätze sind montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr offen, ab 17 Uhr können die Vereine die Plätze wie gewohnt nutzen. Sie freue sich, „dass wir es nach dem erfolgreichen Testlauf im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr wieder möglich machen können, mit der Öffnung der städtischen Kunstrasenplätze in den Osterferien zusätzliche Bewegungsräume in der Stadt anzubieten“, sagt Jugend- und Sportdezernentin Lena Dürphold (CDU) laut der Mitteilung.