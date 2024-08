Die Landauer Kunstrasenplätze am Südpfalzstadion, auf dem Spiel- und Sportcampus am Ebenberg und im Horstring sind künftig ganzjährig für alle geöffnet, heißt es in einer Mitteilung. „Was in den Ferien die letzten Male super geklappt hat, weil alle sehr rücksichtsvoll waren, wollen wir jetzt das ganze Jahr über anbieten: Unsere Kunstrasenplätze stehen zu den Öffnungszeiten allen zur Verfügung, die nach Lust und Laune kicken, spielen oder einfach nur rennen wollen“, erklärt Landaus Beigeordnete Lena Dürphold. Schul- und Vereinssport habe generell immer Vorrang. Das heißt, gegebenenfalls müsse für ein Training oder den Sportunterricht der Platz verlassen werden, lautet der Appell der Sportdezernentin. Offen sind die Plätze montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr sowie an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 9.30 bis 19 Uhr.