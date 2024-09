Das Max-Slevogt-Gymnasium bekommt in Kürze einen Kunstrasenplatz – vielleicht schon in den Herbstferien. Nach etlichen Versuchen gibt es nun eine bezahlbare Lösung.

„1987 habe ich Abi gemacht, da sah das hier schon so aus“, sagt Stefan Burckhardt, der Vorsitzende des Fördervereins Sportfeld. So – das ist ein asphaltierter Platz neben der Sporthalle, der an zwei Seiten von einem hohen Zaun umgeben ist und auf dem vier Metall-Basketballkörbe und zwei kleine Tore stehen. Das Ensemble verströmt den Charme eines Gefängnishofes, und hier hat schon manches Schülerknie heftig gelitten. Doch jetzt liegt die Baugenehmigung für eine Umgestaltung vor und Schulleiterin Stefanie Mehret hofft, das Projekt noch im doppelten Jubiläumsjahr – 150 Jahre MSG und 750 Jahre Stadtrechte – endlich durchziehen zu können.

Dass der Nordhof nicht so bleiben soll, ist ein langgehegter Wunsch der Schule. Zuletzt hatte der vorige Schulleiter Jochen Flohn gehofft, das Problem noch in seiner Amtszeit lösen zu können. Das war ihm nicht vergönnt, aber er habe die richtige Vision gehabt und den Förderverein ins Leben gerufen, so Burckhardt. Dass es eines solchen Vereins bedürfe und die Stadt als Schulträgerin nicht tätig werden könne, sei allerdings bedauerlich, merkt Burckhardt an.

Ein Altlastenproblem

Flohns Nachfolgerin Mehret berichtet, dass der Schule schon mehrere Angebote vorgelegen haben. Doch die beliefen sich zum Teil auf über 120.000 Euro – eine Summe, die der Förderverein nicht stemmen konnte. Schuldezernentin Lena Dürpholt habe das Projekt unterstützt, und eine staatliche Förderung wäre denkbar gewesen. Doch dann hätte das Areal öffentlich nutzbar sein müssen, was möglicherweise Probleme wie Lärm oder Verunreinigungen nach sich gezogen hätte.

Bei den früheren Überlegungen hätte der Asphalt abgetragen und teuer entsorgt sowie der Untergrund auf mögliche Fliegerbomben untersucht werden müssen, so wie das nach dem Abriss der Süwegahalle auf dem benachbarten Alten Messplatz auch erforderlich war. Inzwischen, so Burckhardt, liegt ein attraktiveres Angebot der Raumflora GmbH aus Landau vor. Das Unternehmen werde zwar den Untergrund stellenweise etwas ausgleichen, können seinen Kunstrasen aber auf dem Asphalt verlegen. Und das beste: Dieser Kunstrasen kostet dann nur um die 50.000 Euro. Ein Großteil der Summe ist beisammen, unter anderem dank Groß- und Kleinspenden sowie etlicher Sponsorenläufe, bei denen Eltern erhebliche Beiträge für jede von den Kindern gelaufene Runde gespendet hatten. Die Planung habe der Landauer Architekt Hans-Peter Hertel übernommen, der auch maßgeblich am Bau der Sporthalle des TV 1861 beteiligt war.

Architekt mit Erfahrung

Für das MSG bedeutet der Kunstrasen erhebliche Verbesserungen für den Sportunterricht, denn er erspart lange Wege zum Stadion, die sich nur für Doppel-, aber nicht für Einzelstunden lohnen, sagt Mehret. Daher haben sich auch die Sportlehrerinnen Anna Seiter und Nina Grimm im Förderverein stark engagiert, so Burckhardt. Zwei Wünsche gibt es noch: Zum einen fehlt noch ein Ballfangzaun zur Hindenburgstraße, zum anderen hätte Mehret auch gerne das Türmchen, das in Folien verpackt auf einem Rasenstück steht, gerne wieder saniert auf dem historischen Hauptgebäude – ein Wunsch, dessen Erfüllung sie aufgrund der Haushaltslage der Stadt wohl noch etwas hinauszögern muss. Mehret freut sich aber über eine zweite Spende für die Schule: Diese habe von Daimler eine 9000 Liter Wasser fassende Zisterne zur Bewässerung des Schulgartens spendiert bekommen.

Info

Der Förderverein Sportfeld am Max-Slevogt-Gymnasium Landau informiert auf der Homepage der Schule über das Projekt Kunstrasen. Spenden sind möglich auf das Konto IBAN: DE65 5485 0010 1700 2526 28 bei der Sparkasse SÜW.