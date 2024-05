Wie in allen Ferien gibt die Landauer Stadtverwaltung die Kunstrasenplätze am Südpfalzstadion und auf dem Spiel- und Sportcampus am Ebenberg im Süden der Stadt in den Pfingstferien wieder zur privaten Nutzung frei.

Wer also kicken, spielen oder einfach nur rennen mag, kann zwischen Montag, und Freitag, 31. Mai, von 8 bis 16 Uhr nutzen. Die Plätze werden schließlich der Pfingstferien wegen nicht für den Schulsport benötigt. Ab 17 Uhr sind die Plätze aber wie gewohnt dem Vereinsbetrieb vorbehalten.

„Nach dem erfolgreichen Testlauf im vergangenen Jahr wollen wir auch in diesem Jahr wieder mit dieser Aktion in der Ferienzeit zusätzliche Bewegungsräume in der Stadt anbieten“, sagt Sport- und Jugenddezernentin Lena Dürphold (CDU). „In den Osterferien wurden beide Spielstätten bereits kräftig genutzt und ich freue mich, dass die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt sich dort auch in den Pfingsferien wieder an der frischen Luft austoben können.“