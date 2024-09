Die Kultur hat gerufen und viele Menschen sind gekommen. Am Freitagabend um 18 Uhr hat die dritte Kunst.Nach(t). Landau in der Innenstadt begonnen. An 15 verschiedenen Standorten von Galerien über Ateliers, Kirchen oder Plätzen wurden alle möglichen Spielarten von Kunst präsentiert. Von Vorträgen bis zu Musik, von Führungen bis zu Tanzchoreografien und natürlich Ausstellungen wurde vieles geboten. Unterwegs hat das Schoppenbähnel alle 30 Minuten die verschiedenen Stationen angefahren. In der Stiftskirche sind die bunten kinetischen Lichtobjekte von Ludger Hinse zu sehen, vor dem Deutschen Tor gibt es Kunst am Bauzaun: großformatige Werke der Pfälzischen Sezession. Bei der VR-Bank stellen Karlheinz Zwick, Martin Lorenz und Susanne Wadle ihre Plastiken und Installationen aus, in der Katharinenkapelle sind die Fenster mit großformatigen Scherenschnitten verfremdet. Wer sich spontan entschließt, hat noch viel Zeit, die Kunstwelt zu erkunden: Bis 23 Uhr gibt es überall Programm – und stellenweise auch etwas zu essen oder trinken.