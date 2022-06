Der Start der zweiten Kunstnacht in Landau am Freitagabend war gelungen; auch das Wetter hat gehalten. Die Menschen schlendern durch die Stadt, als Kunstnacht-Schwärmer unschwer zu erkennen an den Broschüren, die übersichtlich zu allen Ansichtspunkten führt. 15 Galerien, Museen, Institutionen, Vereine und Kirchen öffnen ihre Türen und laden zu Aktionen und Ausstellungen ein. Dazu gibt es an mehreren Orten Musik. Das Schoppenbähnel fährt bis Mitternacht im Uhrzeigersinn von Station zu Station den Parcours ab, sodass die Strecke zu bewältigen ist. Zu den Höhepunkten des Abends zählt die Uraufführung der Lichtoper von Ingo Bracke in der Stiftskirche. Und wer am Ende des Tages noch immer nicht genug gehabt hat, der ist im Gloria Kulturpalast ab 23 Uhr bei der Aftershow-Party genau richtig.

Info

Broschüre zum Download unter www.kulturstadt-landau.de